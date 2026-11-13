Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
19
38
49
2
SC Bern
19
1
33
3
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
19
-6
32
5
SCL Tigers
20
9
29
6
EV Zug
14
18
28
7
HC Fribourg-Gottéron
19
12
28
8
HC Davos
20
-7
27
9
Lausanne HC
20
-10
26
10
HC Ajoie
19
-6
25
11
HC Lugano
20
-6
25
12
EHC Biel
19
-4
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
20
-15
22
14
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs