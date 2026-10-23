Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs