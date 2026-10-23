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Schiedsrichter pfeiffen nichts
Für diesen Marchon-Check gegen den Kopf gibts keine Strafe

Marc Marchon trifft bei einem Check Brendan Lemieux am Kopf. Die Schiedsrichter sehen den irregulären Check nicht und sprechen keine Strafe aus. Für Schiedsrichter-Experte Nadir Mandioni hätte es mindestens eine kleine Strafe geben müssen.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
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