DE
FR
Abonnieren

Grossniklaus mit Premieren-Tor
«Ich hoffe, ich muss keinen Kuchen bringen»

Es ist der perfekte Abend für den jungen SCB-Stürmer Joel Grossniklaus in Davos. Der SCB gewinnt nämlich mit 4:1 und er persönlich erzielt dabei sein erstes Tor in der National League. Nun hofft er, dass er den Teamkollegen keinen Kuchen bringen muss.
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 23. Oktober
In diesem Artikel erwähnt
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen