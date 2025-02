Formstand ZSC Lions

Die ZSC Lions stehen kurz vor dem Ende der diesjährigen Regular Season auf dem beachtlichen zweiten Tabellenplatz. Während die Zürcher bereits die diesjährige Champions Hockey League für sich gewinnen konnten, überzeugte das Team von Trainer Marco Bayer auch in der heimischen National League. Obwohl die Lions den ersten Tabellenplatz nicht mehr erreichen können, gilt es nun, in den letzten beiden Partien den zweiten Rang zu verteidigen. Der SC Bern liegt aktuell nur zwei Punkte hinter den heutigen Gästen. Zuletzt mussten die Lions in den letzten fünf Partien drei Niederlagen hinnehmen, unter anderem am vergangenen Dienstag mit einem 3:5 gegen den heutigen Gegner aus Davos. Die Zürcher haben somit die Gelegenheit, sich für die Heimpleite umgehend zu revanchieren, ehe es am nächsten Samstag im Züri-Derby gegen den EHC Kloten ins letzte Spiel der Regular Season geht.