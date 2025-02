In Zusammenarbeit mit der Spielervereinigung SIHPU hat Blick eine grosse Umfrage bei den Spielern gestartet. Das Echo war beachtlich. Und die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache.

1/7 Ladies and gentlemen, die grösste Diva der Liga: Chris DiDoemnico. Foto: Patrick Straub/freshfocus

Auf einen Blick 162 Spieler nahmen an der Umfrage teil

Chris DiDomenico als grösste Diva der Liga gewählt

Ein SCB-Star schwingt in einer Kategorie oben aus Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Experten, die ihr Urteil abgeben, gibt es viele. Anerkannte und selbst ernannte. Doch wie denken die Spieler, die alles auf dem Eis hautnah erleben? Zusammen mit der Spielervereinigung SIHPU startete Blick eine grosse Umfrage bei den Akteuren. 162 Spieler nahmen dabei teil, füllten einen Online-Fragebogen aus.

Während sich die meisten Fragen um die Stärken der Spieler drehen, gab es auch eine, bei der wohl kein Spieler der Meistgenannte sein will: Wer ist die grösste Diva der Liga? Dabei hielt einer mehr als doppelt so viele Stimmen wie sein erster Verfolger: Chris DiDomenico.

Seit er im Frühling 2014 von Asiago in die Schweiz kam und zwei Jahre später die SCL Tigers zurück in die National League führte, sorgt der Italo-Kanadier immer wieder für Aufregung. Und von Altersmilde ist beim Stürmer, der letzte Woche seinen 36. Geburtstag feierte, wenig zu spüren.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch in dieser Saison machte DiDo wieder von sich Reden. Auch, aber nicht nur, mit Toren (bisher 12) und Skorerpunkten (45). Ende Oktober transferierte ihn Fribourg im Tausch für den Schweden Jakob Lilja nach Ambri, weil «DiDo» nach der Entlassung seines Mentors Christian Dubé schnell einmal genug von dessen Nachfolger Patrick Émond, der inzwischen durch Lars Leuenberger ersetzt wurde, hatte. «Eishockey soll Spass machen, aber im Moment tut es das für viele von uns überhaupt nicht», hatte er einige Wochen davor gesagt.

«Ich werde deine verdammte Karriere beenden»

Als er seinen Wunsch nach einer Luftveränderung äusserte, dürfte auch die Befürchtung eine Rolle gespielt haben, dass er nach dieser Saison ohne Job dastehen könnte. In Ambri ist es ihm dann gelungen, sich einen neuen Vertrag zu erkämpfen, auch wenn er gerne mehr als nur für ein zusätzliches Jahr unterschrieben hätte.

Resultate der exklusiven Spieler-Umfrage Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48 Stimmen

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

Harri Säteri (Biel) 22 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32 Stimmen

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6

Michael Raffl (Lausanne) 6

Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? Auflösung folgt. Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? Auflösung folgt. Wer ist der beste Spielmacher? Auflösung folgt. Wer ist der beste Stickhandler? Auflösung folgt. Wer ist der beste Schiedsrichter? Auflösung folgt. Wo gibt es das beste Eis? Auflösung folgt. Welches ist das unangenehmste Stadion? Auflösung folgt. Wer ist der beste Defensiv-Verteidiger? Auflösung folgt. Wer ist der härteste Gegenspieler? Auflösung folgt. Wie viele Teams sollten in der National League spielen? Auflösung folgt. Welche Regel müsste man anpassen? Auflösung folgt. Der Goalie, dem Spieler vertrauen: Zugs Leonardo Genoni. Pius Koller Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? 1. Leonardo Genoni (Zug) 48 Stimmen

2. Simon Hrubec (ZSC Lions) 22

Harri Säteri (Biel) 22 Wer ist die grösste Diva der Liga? 1. Chris DiDomenico (Ambri) 32 Stimmen

2. Marcus Sörensen (Fribourg) 15

3. Sven Andrighetto (ZSC Lions) 8 Wer ist der beste Forechecker? 1. Tristan Scherwey (Bern) 14

2. Yannick Frehner (Davos) 7

3. Fabrice Herzog (Zug) 6

Michael Raffl (Lausanne) 6

Julian Schmutz (SCL Tigers) 6

Daniel Vozenilek (Zug) 6 Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Verteidiger möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? Auflösung folgt. Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Stürmer möchtest du dann in deiner Mannschaft haben? Auflösung folgt. Wer ist der beste Spielmacher? Auflösung folgt. Wer ist der beste Stickhandler? Auflösung folgt. Wer ist der beste Schiedsrichter? Auflösung folgt. Wo gibt es das beste Eis? Auflösung folgt. Welches ist das unangenehmste Stadion? Auflösung folgt. Wer ist der beste Defensiv-Verteidiger? Auflösung folgt. Wer ist der härteste Gegenspieler? Auflösung folgt. Wie viele Teams sollten in der National League spielen? Auflösung folgt. Welche Regel müsste man anpassen? Auflösung folgt. Mehr

Dabei dauerte es auch im Tessin einige Wochen, bis DiDomenico für positive Schlagzeilen sorgte. So rastete er zunächst während einer 0:6-Pleite im Derby aus. Nach der Schlusssirene erhielt er eine Spieldauerdisziplinarstrafe, nachdem er einen Grossteil des Abends damit verbracht hatte, sich mit Lugano-Captain Calvin Thürkauf zu fetzen.

Nach dem zweiten Drittel lieferten sich die beiden in den Kabinengängen der Cornèr Arena ein Wortgefecht. «I'll end your fucking career!» (Ich werde deine verdammte Karriere beenden), hörte man «DiDo» brüllen, während Lugano-Verteidiger Samuel Guerra beim Live-Interview mit Teleticino war.

0:26 Drama in drei Akten: DiDomenico rastet im Tessiner Derby aus

Und obwohl DiDomenico zuletzt für einen Check gegen den Kopf von Klotens Pontus Aberg für zwei Spiele gesperrt wurde, ist man bei Ambri froh, den heissblütigen Flügel im Team zu haben. Mit seiner Klasse und seiner Leidenschaft hat er viel dazu beigetragen, dass die Tessiner zwei Spiele vor Schluss immer noch im Rennen um einen Play-In-Platz sind. Da kann man es auch verkraften, dass er manchmal divenhaft, etwas gar lange auf dem Eis bleibt. Und seit über einem Jahr wurde der Kanadier, der in der Vergangenheit zu oft theatralisch gefallen war und deshalb vor zwei Jahren als mehrfacher Wiederholungstäter für ein Spiel gesperrt worden war, nicht mehr für eine Schwalbe gebüsst.

Genoni, der Goalie, dem die Spieler vertrauen

Ein anderer Spieler, der stets mit Leidenschaft bei der Sache ist, wurde in einer anderen Kategorie auf den – in diesem Fall ehrenhaften – ersten Platz gewählt: Tristan Scherwey (33). Der Fribourger in SCB-Diensten ist der beste Forechecker der Liga. Mit anderen Worten, er ist der Beste, wenn es darum geht, den Gegner unter Druck zu setzen und ihm die Hölle heiss zu machen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wie Scherwey war auch EVZ-Keeper Leonardo Genoni (37) im letzten Frühling dabei, als die Nati in Prag WM-Silber holte. Nicht zuletzt mit seinen Paraden im Halbfinal gegen Kanada (2:1 n.P.) hatte er grossen Anteil daran, dass die Schweiz den Final gegen Tschechien (0:2) erreichte.

So setzte sich der siebenfache Meistergoalie in der Umfrage bei der Frage «Wenn du ein Spiel unbedingt gewinnen musst – welchen Goalie möchtest du dann in deiner Mannschaft haben?» klar vor den Ausländern Simon Hrubec und Harri Säteri durch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos