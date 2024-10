Gottéron und Chris DiDomenico haben sieben von neun Partien verloren. Foto: Pius Koller 1/5

Blick: Chris, wie fühlen Sie sich im Moment?

Chris DiDomenico: Es ist im Moment Sch…, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir arbeiten manchmal, aber im Eishockey braucht es 60 Minuten. Es ist im Moment hart und jeder ist unglücklich. Es ist nicht lustig, jedes verdammte Spiel zu verlieren. Aber es gibt nur eine Lösung: Wir müssen noch härter arbeiten und hoffen, um das Blatt früher oder später wenden können.

Man erkennt die DNA von Fribourg nicht mehr. Früher war das Spiel schnell, mit flüssigen Übergängen und Puckbesitz.

Ich überlasse es Ihnen, das zu analysieren. Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Es ist frustrierend. Jeder in der Mannschaft ist frustriert. In diesem Sport geht es um Details, um ein paar Rebounds hier und dort. Zum Glück stehen wir noch am Anfang der Saison. Wir haben immer noch die Chance, aus dieser schlechten Phase herauszukommen.

Aber haben Sie auch das Gefühl, dass die DNA, die Gottéron erfolgreich gemacht hat, auf dem Eis verschwunden ist?

Ich werde mich nicht zu diesem Thema äussern. Wir wissen, was wir in der Kabine tun müssen. Wir konzentrieren uns darauf. Ich hoffe, dass wir das Ruder herumreissen, solange wir noch Zeit haben. Ich glaube nicht, dass es zu spät ist.

Letztes Jahr war es fast zu einfach, und dieses Jahr scheint alles zu kompliziert zu sein. Wie kann man diesen Kontrast erklären?

So ist Eishockey manchmal. Du kannst in einem Jahr eine tolle Mannschaft haben und im nächsten Jahr hat die gleiche Gruppe Probleme. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was ich sagen soll. Ich bin verwirrt. Jeder ist frustriert, auch die Fans. Ich hoffe, dass wir uns wieder fangen werden. Im Oktober haben wir noch zwölf Spiele. Irgendwann muss es drehen, sonst wird es eine sehr lange Saison für uns.

Glauben Sie, dass diese Mannschaft die Fähigkeit hat, das Blatt zu wenden?

Wenn man sich letztes Jahr ansieht, ja. Man kann sagen, was man will. Es ist kein Glück, 104 Punkte in einer Saison zu erreichen. Umso unverständlicher ist es, dass es jetzt soweit gekommen ist. Es ist einfach inakzeptabel. Aber das ist unser Job. Eishockey soll Spass machen, aber im Moment tut es das für viele von uns überhaupt nicht. Aber wir müssen den Kopf hochhalten und einen Weg finden, um aus dieser Situation herauszukommen.

