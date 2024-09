Am Montag ist die Hockey-Legende Paul-André Cadieux verstorben. Am Dienstag wird zum Saisonstart bei seinem langjährigen Arbeitgeber Fribourg emotional um ihn getrauert.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es ist ein trauriger Start in die neue Saison, nachdem am Montag der legendäre Spieler, Spielertrainer und Trainer Paul-André Cadieux im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Und natürlich wird in Fribourg mit einer Schweigeminute an den Schweiz-Kanadier gedacht, ihm die letzte Ehre erwiesen. Dort war Cadieux insgesamt neun Jahre tätig, in der Region hatte er auch bis zuletzt seinen Lebensmittelpunkt. Gottéron-Präsident Hubert Waeber richtet sich vor dem Puckeinwurf von Fribourg – Ajoie mit seinen Gedenkworten an die Fans, danach werden auf der Grossleinwand Fotos von Cadieux gezeigt und die Spieler beider Teams klopfen mit ihren Stöcken aufs Eis.

Ein schwieriger Abend ist es auch für seinen Sohn Jan Cadieux, den Meistertrainer und Champions-League-Triumphator von Servette, der trotz des Todes seines Vaters im Derby gegen Lausanne bei den Genfern an der Bande steht. Das wird ganz im Sinn des in seinem Leben von A bis Z hockeyverrückten Paul-André Cadieux sein.

Paul-André Cadieux hat mit seiner Leidenschaft das Eishockey geprägt. Foto: Blicksport 1/4