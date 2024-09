Paul-André Cadieux starb am Montag an den Folgen seiner Krankheit. Vielen Hockeyprofis wird er in bester Erinnerung bleiben. Auch Ex-Fribourg-Star Slava Bykov.

Grégory Beaud

Paul-André Cadieux (†77) war für Slava Bykov (64) der erste Trainer, den er in der Schweiz hatte, als er Anfang der 90er Jahre aus der Sowjetunion in die Schweiz kam. Doch Cadieux war mehr als nur ein Coach, der Kanada-Schweizer wurde zum Freund und Vertrauten Bykovs. Wie die gesamte Hockey-Familie trauert auch der ehemalige Center aus Saint-Léonard FR um den am Montag im Alter von 77 Jahren verstorbenen Cadieux.

Doch trotz Trauer versucht Bykov, sich vor allem an die schönen Momente zu erinnern. «Ich möchte seiner Familie, die eine schwere Zeit durchmachen muss, mein tiefstes Mitgefühl aussprechen», sagt er. «Wenn man bedenkt, wie energiegeladen er sein Leben lang war, ist es schwer, zu erleben, wie ein geliebter Mensch nach und nach aus dem Leben scheidet. Ich kann mir nur vorstellen, wie schmerzhaft das für sie ist.»