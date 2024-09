Die unglaubliche Karriere von Paul-André Cadieux

Der Spieler(-trainer)

1970–1978: Bern (Aufstieg in NLA 1972, Meister 1974, 1975 und 1977)

1978–1980: Davos (Aufstieg in NLA 1979)

1980–1982: Chur (NLB)

1982–1985: Fribourg (NLA, Vize-Meister 1983)

1985/86: Bern (Aufstieg in die NLA)

1986/87: Langnau (Aufstieg in die NLA)

1987–1989: Genf-Servette (Aufstieg in die NLB 1988)

1989/90: Fribourg (NLA, 2 Playoff-Spiele)

1990: Schweizer Nati (1 Spiel)

Der Trainer/Funktionär

1990–1995: Fribourg (NLA, Vize-Meister 1992, 1993 und 1994)

1995–1997: Langnau (NLB)

1997–1999: Biel (NLB)

1999–2001: Genf-Servette (NLB)

2001/02: Octodure (heute Martigny, u.a. Assistent, 1. Liga)

2002–2004: Basel (Sportchef/zeitweise Trainer, Aufstieg in die NLA 2002, Abstieg in die NLB 2003)

2004/05: Ajoie (NLB)

2005/06: La Chaux-de-Fonds (NLB)

2006–2008: Lausanne (u.a. Trainer, NLB)

2008–2013: Neuchâtel (Junioren-Trainer)