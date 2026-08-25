HC Ambri-Piotta schreibt happigen Verlust

Am Dienstag hat der HC Ambri-Piotta seine ordentliche Generalversammlung abgehalten. Dabei im Vordergrund: Der hohe finanzielle Verlust, den die Leventiner nach einer schwierigen Saison schreiben.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Bei seiner ersten Generalversammlung als Präsident des HC Ambri-Piotta hat Davide Mottis keine guten Nachrichten im Gepäck: Der Leventiner Klub schreibt einen Verlust von über 390'000 Franken. Das gibt der HCAP in der Mitteilung zur GV am Dienstagabend bekannt. Bereits im Vorjahr hat man im Minus abgeschlossen – dieses ist mit knapp 100'000 Franken aber noch deutlich geringer gewesen.

Den hohen Verlust erklärt Ambri mit einem Rückgang der Spendeneinnahmen: Diese sind um 700'000 Franken gesunken, weil die Unterstützer ihre Mittel neu ausgerichtet hätten. Diese seien in die Erhöhung des Eigenkapitals geflossen, das so um 2,2 Millionen Franken gestärkt werden konnte.

Nicht nur deswegen blickt Ambri auf ein «schwieriges vergangenes Jahr auf und neben dem Eis» zurück. Die letzte Saison war für die Leventiner turbulent: Nachdem sich Präsident Filippo Lombardi nach einem missratenen Saisonstart hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda auf die Suche nach einer neuen sportlichen Führung gemacht hatte, traten alle drei in einer aufsehenerregenden Pressekonferenz zurück.

Vizepräsident kündigt Rücktritt an

Es war der Beginn eines Sesselrückens in der Führungsetage, bei dem unter anderem Mottis zum neuen Präsidenten und Ivan Fanconi zum CEO ernannt worden sind. Fanconi tritt sein Amt am 1. Oktober an. Und noch ist der personelle Umbruch nicht abgeschlossen: An der Generalversammlung kündigte etwa der langjährige Vizepräsident Massimo Frigerio seinen baldigen Rücktritt an. Designierter Nachfolger ist Patrick Albisetti, bereits heute Mitglied des Verwaltungsrats.

Daneben lief es auch sportlich während der gesamten Spielzeit alles andere als wunschgemäss. Als Tabellen-13. musste Ambri den Gang in den Playout-Final antreten, wo man sich aber immerhin diskussionslos mit 4:0 gegen Ajoie durchsetzte.

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