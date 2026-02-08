Ambri-Piotta hat einen Nachfolger für Filippo Lombardi ernannt. Der 57-jährige Anwalt Davide Mottis wurde an der Generalversammlung in Airolo gewählt.

Darum gehts HC Ambri-Piotta ernennt Davide Mottis zum Präsidenten

Filippo Lombardi trat nach 17 Jahren wegen Vertrauensbruch zurück

Lars Weibel und Jussi Tapola besetzen seit Januar Schlüsselpositionen

Ambri-Piotta hat vier Monate nach dem Rücktritt von Präsident Filippo Lombardi die Vakanzen in der Führungsebene behoben. Davide Mottis ist der neue Präsident.

Wie der aktuelle 13. der National League am Sonntag mitteilte, wurde Davide Mottis an der ausserordentlichen Generalversammlung der HCAP SA in Airolo zum Nachfolger des im letzten November zurückgetretenen Filippo Lombardi ernannt.

Motti war bereits von 2002 bis 2009 für den HC Ambri-Piotta tätig, damals als Vizepräsident. «Wir übernehmen dieses Mandat mit einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein und mit dem Anspruch, transparent und konsequent zu handeln, um solide Grundlagen und eine nachhaltige Perspektive für die Zukunft des Klubs zu schaffen», sagt der 57-jährige Rechtsanwalt aus Lugano in der Mitteilung. Der neu konstituierte Verwaltungsrat sei entschlossen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit gegenüber dem HCAP wiederherzustellen, schreibt der Klub.

«Verrat» als Auslöser

Der ehemalige Ständerat Lombardi hatte sein Amt im letzten November nach fast 17 Jahren niedergelegt. Zuvor war bekanntgeworden, dass er sich hinter dem Rücken des damaligen Trainers Luca Cereda und des damaligen Sportchefs Paolo Duca mit Christian Dubé getroffen hatte, um wegen des misslungenen Saisonstarts eine mögliche Nachfolgelösung aufzugleisen. Duca nannte dieses Vorgehen «einen Dolchstoss in den Rücken» und trat daraufhin wie Cereda zurück.

Inzwischen sind auch die Posten des Sportchefs und des Trainers wieder besetzt. Sportchef ist seit Anfang Januar Lars Weibel, Trainer seit Ende Januar der Finne Jussi Tapola.