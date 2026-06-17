An der Spitze des HC Ambri-Piotta kommt es zu einem Wechsel. Ivan Fanconi ersetzt Andreas Fischer als CEO.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta wechselt den CEO. «Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem bisherigen CEO Andreas Fischer zu beenden», schreibt der Verein in einer Medienmitteilung. «Die Parteien befinden sich derzeit in Gesprächen über die Modalitäten der Beendigung seiner Tätigkeit – vertraglich vorgesehen per 31. Dezember 2026 – sowie über die Übergabe der Aufgaben.»

Fischers Nachfolger heisst Ivan Fanconi. Er war in den vergangenen zehn Jahren in einer Doppelrolle als Chief Financial Officer (CFO) und Chief Operating Officer (COO) beim HC Davos tätig. Er wird die Aufgabe in den «kommenden Monaten» übernehmen.

Zudem blickt Ambri mit einem weiteren Personalentscheid bereits etwas weiter in die Zukunft. Kevin Brenna, aktuell Buchhaltungsleiter, wird im Laufe des Jahres 2027 in die Geschäftsleitung aufgenommen und dann schrittweise die Aufgaben des Finanzchefs (CFO) übernehmen.

Der seit dem Lombardi-Knall neu formierte Verwaltungsrat um Präsident Davide Mottis erklärt die personellen Änderungen als Teil der im Februar an der ausserordentlichen Generalversammlung angekündigten «Neuausrichtung der Unternehmensstrategie».

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