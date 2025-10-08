Riesen-Beben in Ambri: Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda sind per sofort weg. Auch Klubboss Filippo Lombardi stellt sein Amt als Präsident zur Verfügung.

1/2 Trainer Luca Cereda verlässt Ambri-Piotta per sofort. Foto: keystone-sda.ch

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

In der Leventina kommts zum ganz grossen Knall. Trainer Luca Cereda (44) und Sportchef Paolo Duca (44) treten per sofort ab. Und auch Präsident Filippo Lombardi (69) stellt sein Amt zur Verfügung.

Der Exodus auf der Führungsetage ist das Resultat eines Hochverrats, der sich beim Klub in den vergangenen Tagen abgespielt hat.

Präsident Filippo Lombardi hat demnach hinter ihrem Rücken von Cereda und ohne das Wissen von Duca mit einem neuen Trainer verhandelt. Lombardi hatte sich offenbar mit Ex-Fribourg-Coach Christian Dubé (48) getroffen und über ein mögliches Engagement diskutiert.

Lombardi zeigt grosse Reue

Zu viel für die Freunde Duca und Cereda. In einer emotionalen Pressekonferenz vom Mittwochmorgen geben die beiden ihren Abgang bei Ambri bekannt – nach acht Jahren im Amt bei den Leventinern. «Es wurde zu viel Geschirr zerschlagen», erklärt Paolo Duca mit Tränen in den Augen.

Emotional wird auch Noch-Ambri-Boss Filippo Lombardi, der bei der PK ebenfalls am Tisch sitzt. Mehrfach entschuldigt er sich für sein Vorgehen, welches «falsch» gewesen sei. Lombardi sei in dieser Angelegenheit vorgegangen, «wie man es in der heutigen Zeit nicht machen kann», wie er selbst sagt. Was er damit meint: Lombardi hätte wissen müssen, dass es auskommt, wenn ein Schweizer Klubboss in dieser Situation heimlich einen möglichen Trainerkandidaten trifft.

Ambri empfängt am kommenden Freitag zu Hause Ajoie zum Kellerduell. An der Bande werden dann interimistisch die bisherigen Assistenztrainer René Matte und Eric Landry stehen.