Ein Präsident ausser Rand und Band – Trainer Cereda und Sportchef Duca sind desavouiert, weil Filippo Lombardi auf eigene Faust mit einem neuen Trainer verhandelt hat.

1/4 Ambri-Präsident Filippo Lombardi sorgt in der Leventina für ordentlich Wirbel. Foto: Pius Koller

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Verrat in der Leventina: Ambri-Präsident Filippo Lombardi (69) hat hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca (44) und Trainer Luca Cereda (44) mit Christian Dubé verhandelt. Lombardi hatte sich am Montag mit Dubé getroffen, einen Tag nach dem 4:6 gegen Tabellenführer Davos. Übernimmt der bei Fribourg gefeuerte Dubé nun die Zügel in der Leventina?

Der Verrat geschieht mitten in einer tiefen sportlichen Krise, die man gemeinsam hätte bewältigen müssen. Eine Trennung? Ist branchenüblich. Geht aber auch mit Anstand. Am letzten Dienstag nach dem Derby-Sieg in Lugano hatte Lombardi noch fleissig alle umarmt, die ihm in die Quere gekommen waren.

In einer eilig einberufenen Pressekonferenz informiert der Klub am Mittwochmorgen über die Zukunft.

