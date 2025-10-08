1/4
Ambri-Präsident Filippo Lombardi sorgt in der Leventina für ordentlich Wirbel.
Foto: Pius Koller
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Verrat in der Leventina: Ambri-Präsident Filippo Lombardi (69) hat hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca (44) und Trainer Luca Cereda (44) mit Christian Dubé verhandelt. Lombardi hatte sich am Montag mit Dubé getroffen, einen Tag nach dem 4:6 gegen Tabellenführer Davos. Übernimmt der bei Fribourg gefeuerte Dubé nun die Zügel in der Leventina?
Der Verrat geschieht mitten in einer tiefen sportlichen Krise, die man gemeinsam hätte bewältigen müssen. Eine Trennung? Ist branchenüblich. Geht aber auch mit Anstand. Am letzten Dienstag nach dem Derby-Sieg in Lugano hatte Lombardi noch fleissig alle umarmt, die ihm in die Quere gekommen waren.
In einer eilig einberufenen Pressekonferenz informiert der Klub am Mittwochmorgen über die Zukunft.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Biel
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Bern
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs