Darum gehts
- Ambri-Präsident Lombardi trifft sich heimlich mit Ex-Gottéron-Coach Dubé
- Sportchef Duca und Trainer Cereda fühlen sich hintergangen
- Lombardi ist VR-Delegierter von Teleticino und sitzt in Luganos Stadtregierung
Die Rollenverteilung in dieser Telenovela, die am Mittwoch live auf Teleticino ausgestrahlt wird und beste Unterhaltung bietet, ist klar. Der Bösewicht ist Ambri-Präsident Filippo Lombardi. Niedergeschlagen gesteht er vor laufenden Kameras einen grossen Fehler ein und sagt, dass er dem VR seinen Rücktritt angeboten habe.
Lombardi hatte sich hinter dem Rücken von Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda mit Ex-Gottéron-Coach Christian Dubé getroffen, was publik wurde. Dabei hatten die drei wichtigsten Männer des Klubs noch am Sonntag vereinbart, dass man zusammen nach Lösungen suchen werde. Auch im Fall, dass ein Wechsel an der Bande nötig würde. Gemeinsam, schliesslich ist Ambri kein hundsgewöhnlicher Klub.
Duca und Cereda, die bei der Medienkonferenz neben Lombardi sitzen, sind die Opfer. Fremdgehen ist für jede Beziehung eine Belastung, da damit die Basis auf ein Vertrauensverhältnis im Eimer ist. Die unversöhnlichen Gehörnten ziehen die Konsequenzen aus diesem «Stich in den Rücken».
Vielleicht hätten es die beiden Jugendfreunde, die zusammen durch dick und dünn gegangen sind, ahnen können. Oder kann man einem Politiker trauen?
Und der vierte Mann im Ambri-Sakko auf der Bühne in der Gottardo-Arena? Gut sieht auch CEO Andreas Fischer in dieser Telenovela nicht aus. Er sagt kein Wort.
Kritische Worte vom Haussender bleiben freilich aus. Mitte-Politiker Lombardi sitzt nicht nur in der Stadtregierung von Lugano, sondern ist auch der VR-Delegierte von Teleticino. Eine solche Seifenoper ist wohl nur im Tessin denkbar.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
13
-6
16
9
EHC Biel
11
2
14
10
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Bern
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
12
-21
5