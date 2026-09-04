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Nach drei Jahren in Bern
Ex-SCB-Goalie findet neuen Klub

Adam Reideborn, früherer SCB-Goalie, unterschrieb bei den Vienna Capitals. Wegen Verletzungen ihrer Stammtorhüter verpflichten die Österreicher den Schweden bis Mitte Oktober. Schon am Samstag steht er im Testspiel gegen Dukia Trencin im Tor.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Ex-SCB-Goalie Adam Reideborn hat einen neuen Klub.
Foto: Christian Pfander/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Adam Reideborn wechselt zu den Vienna Capitals nach Torhüter-Ausfällen
  • Beide Capitals-Goalies verletzten sich knapp zwei Wochen vor Saisonstart
  • Reideborn erhält einen Vertrag bis Mitte Oktober und spielt Samstag
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Drei Jahre lang hütete Adam Reideborn (34) in 166 National-League-Partien das Tor des SCB. Nach der vergangenen Saison wurde sein auslaufender Vertrag bei den Bernern nicht verlängert. Nun hat der schwedische Torhüter einen neuen Verein gefunden.

Am Freitag vermelden die Vienna Capitals die Verpflichtung des Ex-SCB-Goalies. Die Österreicher wollten ursprünglich mit Sebastian Wraneschitz (24) und Max Zimmermann (26) in die neue Spielzeit gehen. Knapp zwei Wochen, bevor die Saison losgeht, haben sich jedoch gleich beide Goalies verletzt. «Beide laborieren an unterschiedlichen Unterkörperverletzungen, wodurch ihre Einsatzfähigkeit zu Saisonbeginn nicht garantiert ist», begründen die Wiener die kurzfristige Nachrüstung auf der Goalie-Position.

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Befristeter Vertrag bis Mitte Oktober

Wie die Vienna Capitals schreiben, verpasst Wraneschitz den Auftakt der ICEHL am 18. September sicher, Zimmermann wäre «bei idealem Heilungsverlauf erst zu Saisonbeginn wieder vollständig matchfit». Reideborn soll den Capitals nun die nötige Zeit verschaffen und die Ausfälle kompensieren.

Der 16-fache schwedische Nationaltorhüter erhält einen befristeten Vertrag bis Mitte Oktober. Noch am Freitag soll Reideborn in Wien ankommen. Bereits am Samstag wird der 34-Jährige erstmals für sein neues Team im Einsatz stehen, nämlich beim Testspiel gegen den HK Dukia Trencin.

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