Der SCB holt mit Jeff Tomlinson (ex Kloten, Lakers) einen sportlichen Berater – für die Coaches. Die Mutzen machen zudem das Tauschgeschäft mit Lausanne offiziell: Verteidiger Loeffel geht, Goalie Hughes kommt. Und ein Star geht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SC Bern verpflichtet Jeff Tomlinson als Berater der Trainer

Connor Hughes ersetzt schwedischen Goalie Adam Reideborn beim SCB

Romain Loeffel wechselt zu Lausanne, Hughes kommt nach Bern

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Seine Qualitäten als Coach sind unbestritten. Seit seinem gesundheitsbedingten Rücktritt als Trainer 2023 war Jeff Tomlinson bei Kloten als sportlicher Berater tätig. Im Zürcher Unterland werden die Dienste des 2021 fast komplett erblindeten Kanadiers nicht verlängert, da langt der SCB zu: Die Berner verpflichten den 56-Jährigen als Berater der Trainer, er soll vor allem im Nachwuchsbereich wirbeln, aber auch den neuen Headcoach Serge Aubin (51, Ka) unterstützen, den er gut kennt.

Chief Hockey Officer Pascal Signer zu Tomlinsons Engagement: «Jeff bringt einen enormen Erfahrungsschatz mit, den wir gezielt für die Weiterentwicklung unserer gesamten Hockey-Organisation nutzen wollen. Mit seiner Erfahrung wird er die Weiterbildung unserer Trainer unterstützen und sich punktuell in Projekte einbringen.»

In der gleichen Mitteilung macht der SCB offiziell, was längst die Runde gemacht hat: Die Berner kommen dank eines Tauschgeschäfts mit Lausanne zu einem starken Schweizer Goalie. Connor Hughes (29) wechselt in die Bundesstadt, für ihn wird Verteidiger Romain Loeffel (35) in die Westschweiz abgegeben.

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Wir freuen uns sehr auf Connor und sind gleichzeitig auch froh, auf der Position der Torhüter nun auf Schweizer Lösungen setzen zu können.» Denn die Konsequenz dieser Verpflichtung ist der Abgang des schwedischen Keepers Adam Reideborn (34), der seit 2023 beim SCB spielte.

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