Nach 17 Jahren
Ära Lombardi geht bei Ambri endgültig zu Ende

Nachdem Filipo Lombardi bereits als Präsident von Ambri-Piotta zurückgetreten ist, verlässt er nun auch den Verwaltungsrat. Der Klub will einen Neuanfang.
Publiziert: 18:11 Uhr
Verlässt auch den Verwaltungsrat: Filipo Lombardi.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Im Oktober kam es in der Leventina zum Knall. Sportchef Duca und Trainer Cereda schmissen den Bettel hin und Präsident Filipo Lombardi (69) legte sein Amt ebenfalls nieder.

Nun endet die Lombardi-Ära bei Ambri endgültig. Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, wird Lombardi auch den Verwaltungsrat verlassen. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. Februar werden neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

«Im Hinblick auf diese ergänzende Wahl hat der scheidende Präsident Filippo Lombardi bestätigt, dass er nicht nur das Präsidium, sondern auch den Verwaltungsrat selbst verlassen wird, um eine Erneuerung zu ermöglichen, die von der Gesellschaft und ihren Hauptaktionären als notwendig erachtet wird», heisst es in der Mitteilung von Ambri-Piotta.

Als Ehrenpräsident vorgeschlagen

Dennoch wird Lombardi an der GV im Februar eine Rolle spielen. Denn der Verwaltungsrat schlägt ihn als Ehrenpräsident vor: «Der Verwaltungsrat der HCAP dankt Filippo Lombardi für die in 17 Jahren Präsidium geleistete
Arbeit und schlägt ihn der Generalversammlung vom 8. Februar als Ehrenpräsidenten mit besonderen Aufgaben für die HCAP-Gruppe vor.»

Ambri sehe die ausserordentliche Generalversammlung als «einen wirklichen Neuanfang des HCAP-Abenteuers».

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
40
47
84
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
40
34
74
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
41
10
73
4
HC Lugano
HC Lugano
39
27
69
5
Lausanne HC
Lausanne HC
41
19
68
6
ZSC Lions
ZSC Lions
39
21
66
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
39
-8
62
8
EV Zug
EV Zug
39
-10
58
9
SCL Tigers
SCL Tigers
40
3
55
10
SC Bern
SC Bern
39
-11
51
11
EHC Biel
EHC Biel
39
-16
49
12
EHC Kloten
EHC Kloten
39
-20
46
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
39
-36
45
14
HC Ajoie
HC Ajoie
40
-60
31
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
