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Biels Königstransfer erzielt das erste Tor der neuen Saison
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Skinner machts in 33 Sekunden:Biels Königstransfer macht das erste Tor der neuen Saison

Muskelverletzung
Biels NHL-Neuzugang Skinner fällt aus

Der EHC Biel muss auf seinen NHL-Neuzugang Jeff Skinner verzichten. Wie lange der Kanadier ausfallen wird, ist nicht bekannt.
Publiziert: 21.09.2026 um 22:31 Uhr
|
Aktualisiert: 21.09.2026 um 22:37 Uhr
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Jeff Skinner fällt verletzt aus.
Foto: Pius Koller
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Jeff Skinner (34) hat sich beim Spiel gegen die SCL Tigers eine Muskelverletzung zugezogen. Er wird dem EHC Biel sicher am Dienstag gegen Ambri fehlen. Die Ausfallzeit wird laufend neu beurteilt.

Der Stürmer mit 1115 Spielen NHL-Erfahrung brauchte in der ersten Runde gegen Fribourg nur 33 Sekunden für sein erstes Tor auf Schweizer Eis. Es folgten ein weiteres Tor und ein Assist gegen den Meister und auch gegen die Tigers traf er, bevor er verletzt ausfiel. 

Der sportliche Einstand ist geglückt. Nur mit der Welle mit den Fans, die er aus der NHL nicht kannte, hatte der Kanadier noch seine Mühe. Nun ist zu hoffen, dass der Stürmer schnellstmöglich wieder aufs Eis zurückkehren kann. 

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