33 Sekunden ist die neue Saison erst alt, da stempelt Skinner bereits ein. Der langjährige NHL-Star ist damit der erste Torschütze der neuen National-League-Spielzeit. Nach herrlicher Vorarbeit von Lias Andersson steht der Kanadier dort, wo ein Goalgetter stehen muss – und trifft eiskalt.
Nicht gut sieht dabei die Hintermannschaft von Gegner Fribourg aus. Etwa so, als wären die Spieler noch mitten in den Meisterfeierlichkeiten. Doch Skinner hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Biel nicht nur Spass. Vor allem Fribourgs Maximilian Streule findet viel Gefallen daran, Skinner hart und nicht immer regelkonform anzugehen. Der Kanadier zeigt dann seinerseits, dass er auch in Sachen Trash-Talk einiges drauf hat.
Seine Bieler geraten gegen Gottéron zwar mit 1:2 in Rückstand, doch Skinner sorgt höchstpersönlich dafür, dass es ein perfekter erster Abend im Seeland mit ihm wird. Der Kanadier trifft auch noch zum 2:2 und bereitet das 3:2 vor – am Ende siegt Biel mit 4:2.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
EV Zug
1
5
3
2
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
1
2
3
4
ZSC Lions
1
2
3
6
EHC Kloten
1
1
2
6
HC Ambri-Piotta
1
1
2
8
HC Ajoie
1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
1
-2
0
10
SC Bern
1
-2
0
12
Genève-Servette HC
1
-3
0
12
SCL Tigers
1
-3
0
14
Lausanne HC
1
-5
0