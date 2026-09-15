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Biels Königstransfer erzielt das erste Tor der neuen Saison
1:03
Skinner machts in 33 Sekunden:Biels Königstransfer macht das erste Tor der neuen Saison

Erster Torschütze der National-League-Saison
Ex-NHL-Star Skinner stempelt für Biel schon nach 33 Sekunden ein

Er ist die womöglich spektakulärste Neuverpflichtung auf die neue Spielzeit. Gestählt von 1115 NHL-Spielen zeigt die neue Biel-Attraktion Jeff Skinner (34), dass er keine Anlaufzeit benötigt. Es ist ein perfekter Abend für ihn.
Publiziert: 22:18 Uhr
|
Aktualisiert: 22:32 Uhr
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Jeff Skinner (M.) kann bereits nach 33 Sekunden jubeln.
Foto: Pius Koller
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Marcel AllemannReporter Eishockey

33 Sekunden ist die neue Saison erst alt, da stempelt Skinner bereits ein. Der langjährige NHL-Star ist damit der erste Torschütze der neuen National-League-Spielzeit. Nach herrlicher Vorarbeit von Lias Andersson steht der Kanadier dort, wo ein Goalgetter stehen muss – und trifft eiskalt.

Nicht gut sieht dabei die Hintermannschaft von Gegner Fribourg aus. Etwa so, als wären die Spieler noch mitten in den Meisterfeierlichkeiten. Doch Skinner hat bei seinem Pflichtspiel-Debüt für Biel nicht nur Spass. Vor allem Fribourgs Maximilian Streule findet viel Gefallen daran, Skinner hart und nicht immer regelkonform anzugehen. Der Kanadier zeigt dann seinerseits, dass er auch in Sachen Trash-Talk einiges drauf hat.

Seine Bieler geraten gegen Gottéron zwar mit 1:2 in Rückstand, doch Skinner sorgt höchstpersönlich dafür, dass es ein perfekter erster Abend im Seeland mit ihm wird. Der Kanadier trifft auch noch zum 2:2 und bereitet das 3:2 vor – am Ende siegt Biel mit 4:2.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
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1
EV Zug
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1
5
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
2
HC Lugano
HC Lugano
1
3
3
4
EHC Biel
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1
2
3
4
ZSC Lions
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1
2
3
6
EHC Kloten
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1
1
2
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HC Ambri-Piotta
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1
1
2
8
HC Ajoie
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1
-1
1
8
SC Rapperswil-Jona Lakers
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1
-1
1
10
HC Fribourg-Gottéron
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1
-2
0
10
SC Bern
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1
-2
0
12
Genève-Servette HC
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1
-3
0
12
SCL Tigers
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1
-3
0
14
Lausanne HC
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1
-5
0
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Relegation Play-Offs
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