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National League: Müller nach Doppelpack
Müller nach Doppelpack
«Das war eine Riesen-Challenge»
SCB-Müller spricht nach dem Doppelpack gegen den EHC Biel.
Publiziert: 14.03.2026 um vor 33 Minuten
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