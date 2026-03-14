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Müller nach Doppelpack
«Das war eine Riesen-Challenge»

SCB-Müller spricht nach dem Doppelpack gegen den EHC Biel.
Publiziert: 14.03.2026 um vor 33 Minuten
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