Wie kommen die Fans nach dem Spiel im Landwassertal nach Hause, wo wird gefeiert und wie läuft das Public Viewing in Fribourg? Hier findest du alle Informationen zum Rahmenprogramm um das entscheidende siebte Spiel im Playoff-Final.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fribourg-Gottéron und Davos kämpfen am Donnerstag um den Meistertitel 2026

Public Viewing in Fribourg-Arena ausverkauft, grosser Screen vor dem Stadion

Extrabusse und -züge in Davos und Fribourg

Carlo Steiner Redaktor Sport

Davos oder Fribourg-Gottéron – wer holt sich im siebten Finalspiel den Meistertitel? Diese Frage wird am Donnerstagabend ab 20 Uhr beantwortet. Hier findest du alle Informationen, die du zum Programm in Davos und Fribourg wissen musst.

Public Viewing

Da für die Fribourg-Fans nur rund 300 Tickets im Gästesektor zur Verfügung stehen, überträgt der Klub die Spiele live in der heimischen BCF Arena. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, anderthalb Stunden vor Spielbeginn. «Um einen reibungslosen Ablauf, die Steuerung des Zuschaueraufkommens und die Sicherheit beim Public Viewing in der BCF Arena zu gewährleisten, werden die Tickets zu einem symbolischen Preis (5 Franken) verkauft», erklärt der Verein auf seiner Webseite.

Für das entscheidende siebte Spiel, in dem Gottéron den ersten Meistertitel der Klubgeschichte anstrebt, sind online aber bereits alle Karten vergriffen. Durch das Zweitmarkt-System, das Fribourg verwendet, könnten jedoch immer wieder vereinzelte Tickets in den Verkauf kommen.

Mit einer ausverkauften Halle haben die Fribourger Erfahrung. Das Stadion war im sechsten Finalspiel schon zum 101. Mal in Folge komplett gefüllt – so wird es nun auch der Fall sein, obwohl auf dem Eis gar nichts passiert. Wegen des enormen Andrangs hat der Verein entschieden, das Spiel auch kostenlos vor dem Stadion auf einem grossen Bildschirm zu übertragen. In Davos wird es kein Public Viewing geben.

4:57 Fribourg – Davos 2:1 n. V. Knak rettet in die Overtime, Gerber ins siebte Spiel

Extra-ÖV

Dass die meisten HCD-Fans nicht in Davos leben, ist hinlänglich bekannt. Daher organisieren die Rhätische Bahn und die Südostbahn (SOB) jeweils Extrazüge nach den Heimspielen. So auch am Donnerstag nach dem Playoff-Showdown – mit einer Einschränkung. Weil die Strecke zwischen Davos und Klosters wegen Bauarbeiten unterbrochen ist (26. April bis 14. Mai), muss auf Busse ausgewichen werden.

Der Bus fährt circa eine Stunde nach Spielschluss in Richtung Landquart. Dort ist der Anschluss in Richtung Zürich via Sargans, Ziegelbrücke, Pfäffikon SZ und Wädenswil garantiert. Als Richtzeit der Busabfahrt ist 22.40 Uhr ab Davos Platz (mit Halt in Davos Dorf) angegeben. Alle, die eine allfällige Meisterparty nicht verpassen wollen, müssen sich eine Unterkunft in Davos organisieren.

Die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) haben bekanntgegeben, dass in der Nacht auf Freitag um 1 Uhr, 3 Uhr und 5 Uhr Busse vom Stadion (siehe «Public Viewing») auf vier Sonderrouten in alle Bezirke des Kantons verkehren werden.

Blick-Berichterstattung

Blick ist sowohl in Davos als auch beim Public Viewing in Fribourg live vor Ort und versorgt dich mit den aktuellsten Informationen. Das Spiel kannst du wie gewohnt live im Ticker mitverfolgen.

TV-Übertragung

Auch alle, die kein Ticket fürs Davoser Eisstadion in Davos oder fürs Public Viewing in Fribourg ergattert haben, können das Spiel live mitverfolgen. TV24, Léman Bleu TV, 3+, Tele Ticino und La Télé übertragen live im Free-TV. Auf dem Bezahlsender Mysports, auf dem sämtliche National-League-Spiele laufen, ist die Partie auch zu sehen.

Meisterfeiern

Sollte der HCD seinen 32. Titel holen, wird in der Nacht gefeiert. Ein detailliertes Programm hat der Verein dazu aber nicht bekanntgegeben. Dasselbe gilt für Fribourg. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Mannschaft im Meisterfall nach der Heimreise noch in der heimischen Arena blicken lassen wird. Sollte Gottéron den Pokal in die Höhe stemmen, dürfen Gaststätten auf dem gesamten Kantonsgebiet ohne zeitliche Begrenzung offen haben.

Sollte Fribourg den Titel holen, gäbe es am Samstag eine Parade in der Stadt. Der HCD hat für den Samstag zum Saisonabschlussfest ins Stadion eingeladen (Start um 13 oder 15 Uhr) – unabhängig davon, ob die Davoser Meister werden. Der Eintritt ist gratis.

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