Public Viewing im Davoser Eisstadion

Wer die sechste Partie dieses Playoff-Finals nicht in der BCF Arena mitverfolgen kann, aber dennoch in grosser Gesellschaft mit dem HCD mitfiebern will, kann den Match auf dem Videowürfel im Davoser Eisstadion schauen. Der Eintritt ist gratis. Ab 19 Uhr können die Fans rein in die Arena. Der Spielbeginn erfolgt dann um 20 Uhr.