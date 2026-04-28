17:14 Uhr
Public Viewing im Davoser Eisstadion
Wer die sechste Partie dieses Playoff-Finals nicht in der BCF Arena mitverfolgen kann, aber dennoch in grosser Gesellschaft mit dem HCD mitfiebern will, kann den Match auf dem Videowürfel im Davoser Eisstadion schauen. Der Eintritt ist gratis. Ab 19 Uhr können die Fans rein in die Arena. Der Spielbeginn erfolgt dann um 20 Uhr.
17:09 Uhr
Davoser Meisterparty?
Der HC Davos könnte sich mit einem Sieg bei Fribourg-Gottéron zum 32. Mal zum Schweizer Eishockeymeister küren. Alle im Landwassertal drücken deswegen dem HCD heute Abend besonders die Daumen. Blick ist beim Public Viewing im Eisstadion vor Ort.
Ende des Livetickers