DE
FR
Abonnieren

Heute Davoser Meisterparty?
HCD lädt zum Public Viewing im Eisstadion ein

Ein Sieg heute Abend im sechsten Spiel des Playoff-Finals auswärts bei Fribourg-Gottéron und der HCD ist zum 32. Mal Meister. In Davos findet deshalb ein Public Viewing statt. Blick ist vor Ort und fühlt den Puls.
Publiziert: 17:58 Uhr
Kommentieren
Bild von iOS.jpg
Fanol_Ajdari_Social Media_RMS_2.jpg
Darya Vasylyeva und Fanol Ajdari
17:14 Uhr

Public Viewing im Davoser Eisstadion

Wer die sechste Partie dieses Playoff-Finals nicht in der BCF Arena mitverfolgen kann, aber dennoch in grosser Gesellschaft mit dem HCD mitfiebern will, kann den Match auf dem Videowürfel im Davoser Eisstadion schauen. Der Eintritt ist gratis. Ab 19 Uhr können die Fans rein in die Arena. Der Spielbeginn erfolgt dann um 20 Uhr.

17:09 Uhr

Davoser Meisterparty?

Der HC Davos könnte sich mit einem Sieg bei Fribourg-Gottéron zum 32. Mal zum Schweizer Eishockeymeister küren. Alle im Landwassertal drücken deswegen dem HCD heute Abend besonders die Daumen. Blick ist beim Public Viewing im Eisstadion vor Ort.

Ende des Livetickers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen