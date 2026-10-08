Darum gehts
- Robert Mayer verlässt Servette und wechselt zu Lugano
- Im Gegenzug wechselt Joren van Pottelberghe aus dem Tessin nach Genf
- Beide Goalies entkommen so einer Situation, die für sie unzufriedenstellend war
Genf und Lugano haben einen Torhütertausch vollzogen. Robert Mayer (36) verlässt Les Vernets und wechselt ins Tessin, während Joren van Pottelberghe (29) den umgekehrten Weg einschlägt.
Das letzte Bild von Robert Mayer im Trikot von Genf-Servette wird somit sein Jubel nach dem Sieg im Penaltyschiessen am vergangenen Freitag in Bern sein.
Für Mayer ist dieser Schritt durchaus nachvollziehbar, da ihm bei den Genfern der Weg versperrt ist. Sie setzen nämlich für die Zukunft auf Nati-Keeper Stéphane Charlin (26). Antoine Keller (24, Ajoie) wird ab der nächsten Saison sein Ersatz sein. Durch seinen Wechsel nach Lugano kann Mayer nun versuchen, sich vor Ablauf seines Vertrags im kommenden April nochmals ins Rampenlicht zu rücken. Seit Saisonbeginn kam Mayer nur zweimal zum Einsatz.
Für van Pottelberghe war die Situation in Lugano noch komplizierter.Er stand bisher sogar nur ein einziges Mal im Tessiner Tor, obwohl Niklas Schlegel (32) seit Saisonbeginn nicht in Bestform ist. Da auch sein Vertrag ausläuft, hofft auch van Pottelberghe auf mehr Einsatzzeit in Genf.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
9
-18
6