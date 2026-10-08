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Reaktion auf Verletzungspech
Lausanne verpflichtet amerikanischen Verteidiger

Nachdem die Verletzungshexe zugeschlagen hat, reagiert der HC Lausanne. Die Waadtländer verpflichten einen neuen ausländischen Verteidiger.
Publiziert: 12:17 Uhr
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Trug letzte Saison noch das Lugano-Trikot: Connor Carrick.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Lausanne muss rund sechs bis acht Wochen auf Erik Brännström (27) verzichten. Der Schwede hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. Nun hat der Klub einen Ersatz gefunden.

Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie den US-amerikanischen Verteidiger Connor Carrick (32). Er unterschreibt vorderhand einen Vertrag bis zum 24. Dezember 2026 – mit der Option auf eine Verlängerung. Carrick ist in der Schweiz kein Unbekannter. Letzte Saison spielte er beim HC Lugano. Im Tessin wurde sein Vertrag im April vorzeitig aufgelöst. Daneben verfügt er über die Erfahrung aus 242 Partien in der NHL.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
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