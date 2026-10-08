Lausanne verpflichtet amerikanischen Verteidiger

Nachdem die Verletzungshexe zugeschlagen hat, reagiert der HC Lausanne. Die Waadtländer verpflichten einen neuen ausländischen Verteidiger.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Lausanne muss rund sechs bis acht Wochen auf Erik Brännström (27) verzichten. Der Schwede hat sich eine Schulterverletzung zugezogen. Nun hat der Klub einen Ersatz gefunden.

Wie die Waadtländer mitteilen, verpflichten sie den US-amerikanischen Verteidiger Connor Carrick (32). Er unterschreibt vorderhand einen Vertrag bis zum 24. Dezember 2026 – mit der Option auf eine Verlängerung. Carrick ist in der Schweiz kein Unbekannter. Letzte Saison spielte er beim HC Lugano. Im Tessin wurde sein Vertrag im April vorzeitig aufgelöst. Daneben verfügt er über die Erfahrung aus 242 Partien in der NHL.

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