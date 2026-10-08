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Kommt per sofort vom EVZ
Verteidiger wechselt früher als geplant zum SCB

Eigentlich hat Nic Balestra erst per nächste Saison beim SC Bern unterschrieben. Nun wechselt er früher als gedacht den Klub.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Nic Balestra trägt nicht mehr das EVZ-Trikot.
Foto: Pius Koller
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Ramona BieriRedaktorin Sport

Defensive Verstärkung für den SC Bern. Wie der Klub mitteilt, wechselt Nic Balestra per sofort vom EV Zug zu den Mutzen. Eigentlich hat der 21-Jährige per nächste Saison beim SCB unterschrieben, nun wird der Transfer vorzeitig vollzogen.

Balestra bestreitet noch am Donnerstag sein erstes Training beim SC Bern. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2029/30.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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8
16
23
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
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9
-18
6
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