Verteidiger wechselt früher als geplant zum SCB

Defensive Verstärkung für den SC Bern. Wie der Klub mitteilt, wechselt Nic Balestra per sofort vom EV Zug zu den Mutzen. Eigentlich hat der 21-Jährige per nächste Saison beim SCB unterschrieben, nun wird der Transfer vorzeitig vollzogen.
Balestra bestreitet noch am Donnerstag sein erstes Training beim SC Bern. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2029/30.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
8
16
23
2
Genève-Servette HC
10
3
18
3
SCL Tigers
9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Ajoie
9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
9
0
13
8
Lausanne HC
10
-7
12
9
HC Lugano
8
3
11
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
11
EV Zug
6
8
10
12
EHC Biel
8
-1
10
13
SC Bern
7
-2
9
14
EHC Kloten
9
-18
6