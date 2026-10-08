Verteidiger wechselt früher als geplant zum SCB

Eigentlich hat Nic Balestra erst per nächste Saison beim SC Bern unterschrieben. Nun wechselt er früher als gedacht den Klub.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Defensive Verstärkung für den SC Bern. Wie der Klub mitteilt, wechselt Nic Balestra per sofort vom EV Zug zu den Mutzen. Eigentlich hat der 21-Jährige per nächste Saison beim SCB unterschrieben, nun wird der Transfer vorzeitig vollzogen.

Balestra bestreitet noch am Donnerstag sein erstes Training beim SC Bern. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2029/30.

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