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National League: Lugano-Sportchef Steinmann über Playoff-Aus
Lugano-Sportchef Steinmann
«Ich glaube, wir haben den ersten Schritt gemacht»
Lugano-Sportchef Steinmann spricht über das Playoff-Aus gegen den ZSC.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 27. März
0:40
Nach Schubser von Marti
Servette-Granlund sorgt mit dieser Schwalbe für Unmut
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