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National League
National League: Bei dieser Szene hat sich Riedi verletzt
Billeter klärt auf
Hier hat sich ZSC-Riedi wohl verletzt
Im MySports-Studio zeigt Jan Billeter auf, bei welcher Szene sich ZSC-Spieler Willy Riedi verletzt hat.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
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