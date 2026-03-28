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Billeter klärt auf
Hier hat sich ZSC-Riedi wohl verletzt

Im MySports-Studio zeigt Jan Billeter auf, bei welcher Szene sich ZSC-Spieler Willy Riedi verletzt hat.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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