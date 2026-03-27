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Karrer nach dem Spiel
«Ich habe noch nie eine so harte Playoff-Serie erlebt»

Servette-Karrer spricht nach dem Sieg gegen Lausanne über das Spiel.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 27. März
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