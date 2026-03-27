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National League
National League: Ueli Schwarz spricht über den ZSC
Schwarz über den ZSC
«Das muss man Zürich hoch, hoch anrechnen»
Ueli Schwarz spricht über den ZSC nach der Halbfinal-Qualifikation.
Publiziert: vor 19 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 27. März
0:40
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