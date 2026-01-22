DE
FR
Abonnieren

Lüthi-Abgang in Bern
«Das Modell SCB hat sich abgenützt»

Die Woche startete mit einem grossen Knall beim SC Bern. CEO Marc Lüthi verlässt den Verein nach 28 Jahren. Blick-Eishockeychef Dino Kessler und SCHLIIFTS?-Co-Host Raphi Walser fordern mehr kernige Typen wie Marc Lüthi im Schweizer Eishockey.
Publiziert: 11:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 41
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen