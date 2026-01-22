Die Woche startete mit einem grossen Knall beim SC Bern. CEO Marc Lüthi verlässt den Verein nach 28 Jahren. Blick-Eishockeychef Dino Kessler und SCHLIIFTS?-Co-Host Raphi Walser fordern mehr kernige Typen wie Marc Lüthi im Schweizer Eishockey.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 41