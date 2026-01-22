EVZ-Kaserne OYM? «Vozenilek hat man im OYM mit Federkohl vergiftet»

Dem EV Zug läuft es nicht. Auch dem tschechischen Importspieler Dominik Vozenilek ist in dieser Saison nur ein Schatten seiner selbst. Erst neun Punkte stehen auf seinem Konto. Für Blick-Eishockeychef Dino Kessler ist klar: Die strikten Strukturen im OYM sind schuld.