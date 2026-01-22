«Liniger hat gelernt: Was er macht, funktioniert nicht»
Das EVZ-Experiment Michael Liniger ist krachend gescheitert. Nach zehn Niederlagen in Serie ziehen die Verantwortlichen die Reissleine. Die SCHLIIFTS?-Hosts Dino Kessler und Raphael Walser sehen den Headcoach-Neuling in naher Zukunft nicht mehr in der National League.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 41