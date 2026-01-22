DE
Penalty-Duell begeistert
«Der Schmutz, der Sauhund»

Im Penaltyschiessen zwischen den SCL Tigers und dem HC Lugano verzweifeln alle Schützen, nur Calvin Thürkauf und Julian Schmutz nicht. Die treffen gleich vier respektive drei Mal ins Schwarze. Dino Kessler kommt beim Langnauer ein legendäres Zitat in den Sinn.
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
