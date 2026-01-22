«Der Grinch tut Biel gut» SCHLIIFTS?-Duo ist sich bei Biel-Feuerwehrmann uneinig

Martin Filander ist nach einer durchzogenen Saison als Trainer des EHC Biel Geschichte. Es übernimmt Christian Dubé, welcher im Frühling bei Fribourg gehen musste. Dino Kessler findet die Wahl gut. Raphael Walser glaubt nicht, dass der Kanadier zu den Seeländern passt.