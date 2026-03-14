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Lindemann kann sich freuen
«Das war die erfreulichste Niederlage des Jahres»

EVZ-Lindemann nach dem erreichen der Playoffs im Interview.
Publiziert: 14.03.2026 um vor 48 Minuten
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