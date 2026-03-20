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Lakers-Wetter nach Sieg
«Haben so weitergemacht, wie wir gegen Bern aufgehört haben»

Lakesr-Wetter spricht nach dem Sieg gegen Fribourg über das Spiel.
Publiziert: 20.03.2026 um 23:17 Uhr
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