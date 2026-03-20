DE
FR
Abonnieren

Frehner nach Sieg
«Wir haben lange nach dem Rhythmus gesucht»

HCD-Frehner spricht nach dem Sieg gegen den EVZ über das Spiel und sein entscheidendes Tor.
Publiziert: vor 23 Minuten
Kommentieren
Die Playoff-Highlights vom 20. März
In diesem Artikel erwähnt
HC Davos
HC Davos
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen