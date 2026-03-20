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Kurz vor dem dritten Tor
Nyffeler verhindert mit Spektakel-Parade den Shorthander

Nyffeler verhindert mit Spektakel-Parade den Shorthander der Fribourger.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Die Playoff-Highlights vom 20. März
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