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Jelovac provoziert Fans
Plötzlich prügen alle aufeinander ein

Nachdem Jelovac die Fribourg-Fans nach seinem Tor provoziert, artet es in Fribourg aus. Plötzlich prügeln alle aufeinander ein.
Publiziert: vor 35 Minuten
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