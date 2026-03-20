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Fribourg – SCRJ Lakers 2:5
Berra lässt sich von Wetter übertölpeln

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg – SCRJ Lakers (2:5).
Publiziert: 20.03.2026 um 23:16 Uhr
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Die Playoff-Highlights vom 20. März
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