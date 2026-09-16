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National League
National League: Simon Knak über ZSC-Traumeinstand
Knak über Traumeinstand
«Spielt keine Rolle, wer die Tore macht»
ZSC-Doppelpacker Simon Knak spricht nach dem Startsieg gegen den SC Bern über das Spiel.
Publiziert: 00:04 Uhr
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