Am Freitag gab es von Blick zu Halloween Süsses und Saures für ausgewählte Protagonisten der National League. Und vielleicht zeigte es bei jenen, für die es Prügel gab, Wirkung. Jedenfalls haben sie am Wochenende eine Reaktion gezeigt und sich beim zweiten Mal klingeln ein wenig Süsses verdient.
So buchte ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer (21), der in den ersten elf Spielen seit seiner Rückkehr aus dem NHL-Camp bei den Montreal Canadiens keinen Punkt gebucht hatte, bereits am Freitag gegen die SCL Tigers im Flug sein erstes Saisontor. Am Samstag beim 3:0-Sieg in Bern leitete der Vorarlberger dann das 1:0 mit einem sehenswerten Dribbling ein und erzielte das 2:0 ins leere Tor.
Am Samstag platzte auch bei Ambri-Stürmer Chris DiDomenico (36) der Knoten. Der Kanadier, der mit -19 die schlechteste Plus-Minus-Bilanz der Liga aufweist, schoss gegen Biel endlich sein erstes Saisontor. Im 21. Spiel. Wie tief der Frust bei ihm gewesen sein muss, zeigte sein Jubel, bei dem er sein Glück herausbrüllte.
Auch Kloten-Stürmer Mischa Ramel (22), der letzte Saison 27 Skorerpunkte gesammelt und sich bis in die Nati gespielt hatte und in dieser erst je ein Tor und einen Assist buchte, lieferte am Samstag. Mit dem Powerplay-Treffer zum 1:0 stellte der kleine Solothurner die Weichen zum 2:1-Sieg gegen Lausanne.
Drei der fünf Geprügelten haben also geliefert. Und wenn man so will, gelang das auch Ambri-Boss Filippo Lombardi (69), dem Blick Saures gab für seine miese Rolle beim Rücktritt von Sportchef Paolo Duca und Trainer Luca Cereda spielte. Sein Klub holte sich gegen Ajoie und Biel an diesem Wochenende zwei Siege. Seinen Verrat an den beiden Klub-Ikonen wird man im Tessin dennoch nie vergessen.
Einzig der noch torlose SCB-Finne Miro Aaltonen (32) konnte noch nicht auf die Kritik reagieren. Er fehlt immer noch verletzt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
22
34
55
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Biel
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Bern
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11