Für seinen lang ersehnten ersten Saisontreffer hat sich ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer ein Spektakel-Tor ausgesucht. Es lässt den Jungstar wieder strahlen.

1/5 ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer hebt ab und trifft auf diese Weise zum 2:0 gegen die SCL Tigers. Foto: Screenshot MySports

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Vor der Halloween-Runde der National League am Freitagabend gab es für ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer (21) noch Saures. Er gehörte zu den fünf Protagonisten, die Blick auserkoren hatte, weil sie in dieser Saison bislang einiges schuldig geblieben sind. Noch kein einziger Skorerpunkt gelang dem Draft der Montréal Canadiens in dieser Saison. Bis an diesem Freitagabend.

4:55 ZSC Lions – SCL Tigers 4:2: Rohrer fliegt zu seinem ersten Saisontor

Für seinen ersten Treffer hat der Österreicher mit Schweizer Lizenz dann dafür ein Spektakel-Tor ausgepackt. Fliegend trifft Rohrer beim 4:2-Sieg der ZSC Lions gegen die SCL Tigers zum 2:0 und beendet so eine zwischenzeitliche Druckphase der SCL Tigers mit einem Ausrufezeichen. In den Spielen zuvor liess Rohrer noch zahlreiche Chancen liegen, wirkte vor dem Tor völlig verkrampft. Und dann gelingt ihm plötzlich ein solches Zaubertor. Respekt!

«Die Erleichterung ist schon gross», erklärte Rohrer hinterher im Interview mit Mysports. Was er sonst noch zu seiner Tor-Premiere sagte und weshalb er die Leistung des ZSC gegen Langnau trotz des dritten Sieges in Folge hinterfragte, siehst du im Video.