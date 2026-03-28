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«Heute waren wir härter»
Lakers-Taibel nach dem Auswärtssieg in Fribourg

Lakers-Taibel spricht nach dem Auswärtssieg in Fribourg über die Partie.
Publiziert: 28.03.2026 um 23:24 Uhr
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