Eigentlich will er zum Rückschlag gegen ZSC-Aggressivleader Chris Baltisberger ausholen. Doch dann trifft HCD-Star Brendan Lemieux mit seiner Faust unabsichtlich den Linesman am Kinn. Und wird zum Fall für den Einzelrichter.

1/7 Als Brendan Lemieux am Donnerstag in die Swiss Life Arena kommt, weiss er noch nicht, dass er vorzeitig vom Eis muss. Foto: Pius Koller

Darum gehts HCD-Spieler Lemieux trifft Linesman unabsichtlich bei Gerangel mit ZSC-Spieler

Lemieux bezeichnet den Vorfall als Unfall und hofft auf Wohlergehen des Linesmen

Linesman musste für das Schlussdrittel ausgewechselt werden, Ersatz kam zum Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Zu Schulden kommen lassen hat sich HCD-Raubein Brendan Lemieux im dritten Halbfinal-Duell gegen den ZSC nichts Übertriebenes oder Kopfloses. Trotzdem wandert er in der 38. Minute in die Garderobe.

Das ist passiert: Vor dem HCD-Kasten kommts zu einem Gerangel. ZSC-Aggressivleader Chris Baltisberger und Lemieux geraten aneinander. Der Zürcher packt und rupft den Davoser am Kragen, den muss man nicht zweimal bitten.

Doch just als Lemieux zum Rückschlag ausholt und sich befreien will, schiebt sich Linesman Dominik Altmann zwischen die beiden Brocken. So gibt es die Liga vor, die Linesmen sollen Prügeleien schnellstmöglich unterbinden. Altmann streckt dabei etwas unbedarft seinen Kopf zwischen die geladenen Spieler, Lemieux' Schlag trifft den Offiziellen am Kinn. Er sackt aufs Eis.

«Die Refs machen ihren Job, das passiert manchmal»

Dass ausgerechnet Lemieux so etwas passiert, bestätigt die Kritiker solcher Rollenspieler. Dabei steckt hinter dem Kinnhaken des 29-Jährigen keinerlei böse Absicht. Dem Ex-NHL-Stürmer hat man zwar eingebläut, dass hierzulande den Schlägereien nicht so lange freien Lauf gelassen werden wie in der NHL, ein solches Eingreifen muss ihn dennoch überrascht haben.

Wie Lemieux die Situation gesehen hat? «Es war einfach ein Gerangel vor dem Tor, wie es oft vorkommt. Unglücklicherweise kam der Kopf des Linesman zwischen uns. Ich habe ihn getroffen, nicht hart, aber hart genug.» Der Doppelbürger (USA/Kanada) redet ruhig und reflektiert über den Vorfall, den er als Unfall bezeichnet. «Ich weiss, das will niemand sehen. Die Refs machen ihren Job. Es war einfach eine unglückliche Position, das passiert manchmal.»

5:20 ZSC Lions – HC Davos 5:1: Frödéns Eigentor des Jahres wirft ZSC nicht aus der Bahn

Fall landet direkt beim Einzelrichter

Lemieux hofft, dass Altmann okay ist, er habe sich auch kurz mit ihm unterhalten in den Katakomben. Denn der Linesman musste sich fürs Schlussdrittel auswechseln lassen. Bei Playoff-Partien sind jeweils ein Ersatz-Headschiedsrichter sowie -Linienrichter im Stadion und halten sich bereit. Für ihn kommt Dominik Schlegel noch für 20 Minuten zum Einsatz.

Ob Lemieux im Halbfinal – die ZSC Lions führen nach diesem 5:1-Sieg nun 2:1 in der Serie – nochmals zum Einsatz kommt? Weil eine Spieldauerstrafe gegen ihn ausgesprochen worden ist, landet der Fall direkt auf dem Tisch eines Einzelrichters und muss nicht durch die unberechenbaren Mühlen des Sounding Boards, das zuletzt im Fall von Lausannes Bayreuther einen nur wenig nachvollziehbaren Beschluss gefasst hat. Lemieux ist vorsorglich bereits für ein Spiel gesperrt.