HCD-Stürmer Brendan Lemieux ist bei seiner Premiere in der Halbfinal-Serie gegen die ZSC Lions als Nervensäge und Unruhestifter aufgefallen. Aber gross mit ihm auseinandersetzen will sich bei den Zürchern bis jetzt niemand.

1/5 Den Gegner stets im Visier: Brendan Lemieux (r.) begutachtet ZSC-Verteidiger Yannick Weber. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Brendan Lemieux bringt Leben ins HCD-Spiel gegen ZSC Lions

ZSC-Trainer und -Captain spielen Lemieux' Einfluss herunter

Wie tritt der Unruhestifter auswärts in Zürich auf? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Kernige Checks, Androhung von noch heftigeren Körperchargen, Einmischung bei jedem Handgemenge, viel Trash-Talk und andere Mätzchen. Brendan Lemieux (29) hat beim 4:3-Sieg des HC Davos im zweiten Playoff-Akt Leben in die Bude gebracht. Er kostete es aus, den ZSC-Spielern auf den Geist zu gehen.

0:25 Nicht vom Schiri-Team bestraft: HCD-Lemieux bringt ZSC-Zehnder mit Stockschlag zu Fall

Vor allem bei Nati-Verteidiger Dean Kukan tobte er sich regelmässig mit seinem ganzen Repertoire aus. Bei einem wie Kukan, der wie er selbst mal in der NHL gespielt hat, scheint es dem kanadisch-amerikanischen Doppelbürger noch viel mehr Spass zu machen, seine Präsenz zu markieren.

Bayer will den Fokus auf seinem Team

Lemieux ist zwar noch immer kein Freund von Skorerpunkten (vernichtende 0 Tore und 0 Assists in 17 Partien), aber er hat mit seiner Spielweise seinen Beitrag dazu geleistet, dass der HCD das Spiel gewinnen und die Halbfinal-Serie ausgleichen konnte. Wie haben die Zürcher die Hereinnahme des Unruhestifters erlebt?

«Ich habe ihn nicht wirklich gross wahrgenommen, ich habe mich auf meine Mannschaft konzentriert. Wir müssen uns ohnehin auf unser Spiel fokussieren und nicht darauf, was Davos macht», sagt Trainer Marco Bayer (52). Das aggressivere Forechecking der Bündner habe sein Team zwar durchaus vor Probleme gestellt, «aber wir konnten dafür Lösungen finden.»

Was zeigt Lemieux im Auswärts-Glutofen?

Ähnlich äussert sich auch ZSC-Captain Patrick Geering (35) über Lemieux: «Ich habe nicht das Gefühl, dass er derjenige war, der ein extrem hartes Forechecking betrieb. Da gibt es andere bei Davos, die in dieser Hinsicht auch einen sehr guten Job machen.»

3:57 HC Davos – ZSC Lions 4:3: Stranskys Check wegweisend – HCD KNAKt den ZSC

Die Zürcher reden Lemieux also klein. Sehen ihn nicht als den Mann, der ihnen den Schneid abkaufen konnte. Man darf aber jetzt schon gespannt sein, wie Lemieux in Spiel 3 auswärts in Zürich auftritt. Vor 12 000 Fans, die er grösstenteils gegen sich hat und die zweifellos auf ihn reagieren werden, wenn er seine Mätzchen wieder aufzieht. In einem Glutofen, in dem man sich rasch einmal die Finger verbrennen kann, wenn man überhitzt.