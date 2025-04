Nächster Schlüsselspieler out

Aufgrund einer Verletzung fällt Lucas Wallmark für den Rest der Saison aus. Foto: keystone-sda.ch

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Nächster Schock für Fribourg: Die Drachen geben bekannt, dass Lucas Wallmark (29) die Saison vorzeitig beenden muss.

Der Schwede ist bereits der zweite Fribourg-Ausländer, der in den Playoffs das Handtuch werfen muss. Sein Landsmann Jacob De La Rose fiel bereits seit dem Viertelfinal aus.

Wallmark verletzte sich am Dienstagabend beim 0:1 gegen Lausanne in einem Zweikampf mit Aurélien Marti im zweiten Drittel. Die genaue Art der Verletzung wurde nicht bekannt gegeben.

In der Halbfinal-Serie zwischen Fribourg und Lausanne steht es 1:1. Am Donnerstag steigt Spiel 3 in Lausanne (20 Uhr).