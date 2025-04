1/5 Das Nati-Aufgebot enthält drei neue Gesichter. Foto: Pius Koller

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Drei Goalies, neun Verteidiger und vierzehn Stürmer werden am kommenden Montag in Kloten in die erste Phase der WM-Vorbereitung einrücken. Unter ihnen sind fünf Silbermedaillengewinner vom letzten Jahr sowie drei Debütanten.

Erstmals aufgeboten wurden von Patrick Fischer die Abwehrspieler Rodwin Dionicio und Ludvig Johnson sowie der Angreifer Mischa Ramel. Der Zuger Johnson ist mit 18 Jahren der jüngste Akteur im Aufgebot, der 21-jährige Ramel spielte mit Kloten eine starke Saison. Der eben 21-jährig gewordene Dionicio startete die Saison in der AHL bei den San Diego Gulls und kam seit Ende Januar beim EHC Biel zum Einsatz.

Das Aufgebot wird bis zur WM noch einige Veränderungen erfahren, noch fehlen die Spieler der Playoff-Halbfinalisten der National League sowie aus Übersee. Vom letztjährigen WM-Team, das in Prag die Silbermedaille gewann, sind Leonardo Genoni, Romain Loeffel, Thierry Bader, Sven Senteler und Dario Simion dabei.

In der ersten Vorbereitungswoche absolviert das Nationalteam zwei Testspiele am 10. und 11. April in Herisau gegen die Slowakei. Die WM beginnt für die Schweiz am 9. Mai im dänischen Herning mit der Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Tschechien.